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У Житомирі скоєно напад на Службу автомобільних доріг

Сьогодні, 4 квітня, на Службу автомобільних доріг у Житомирській області було скоєно хуліганський напад та нанесено матеріальної шкоди приміщенню, де розташована Служба.
У Житомирі скоєно напад на Службу автомобільних доріг
У Житомирі скоєно напад на Службу автомобільних доріг
У Житомирі скоєно напад на Службу автомобільних доріг

Неправомірні дії групи людей, які так і не змогли пояснити цілей свого візиту, очевидно, мали на меті дестабілізувати роботу установи на початку ремонтно-будівельного сезону.

Зважаючи на агресивну поведінку «відвідувачів», було викликано представників правоохоронних органів, які зафіксували правопорушення.

Служба автомобільних доріг в області як підрозділ органу державної влади висловлює занепокоєння з цього приводу і відкрито звертається до правоохоронних органів з метою недопущення таких дій у подальшому.

Служба автомобільних доріг у Житомирській області є відкритою в роботі. Зокрема, всі, хто цікавиться розвитком дорожньої галузі в області, може оперативно ознайомитися із інформацією на офіційному сайті: http://zt.ukravtodor.gov.ua/ .

Усі тендери, які проводяться Службою, здійснюються через систему державних закупівель Прозорро, про що повідомляється на офіційній сторінці САД та у соцмережах: https://e-tender.ua/prozoro?gclid=CjwKCAjw75HWBRAwEiwAdzefxOZFkfOUBq8kzhqR4WCYCbCR2OCBLmey05bI5DeakJxcE2TG9QknxRoC7uQQAvD_BwE, http://zt.ukravtodor.gov.ua/timeline/7938.html.

Важливо зауважити, що для широкого обговорення планів роботи, фінансування та децентралізації доріг було організовано прес-конференцію, де всі бажаючі мали можливість отримати відповіді на всі питання: http://zt.ukravtodor.gov.ua/press/news/nachalnyk_sad_u_zhytomyrskii_oblasti_hennadii_savchenko_dlia_uspishnoi_detsentralizatsii_neobkhidnyi_dosvid__dlia_remontu_merezhi_dorih___koshty_i_chas.html.

Наразі САД у Житомирській області проводить роботи з ліквідації аварійної ямковості та головних напрямках державних доріг, проводить закупівлю послуг для поточних ремонтів шляхів, які будуть розпочаті згідно з графіком.

Звертаємо увагу, що однією з основних ознак громадянського суспільства є наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації, наслідком чого є формування сфери громадського (цивільного) життя і громадської думки, а не блокування роботи та хуліганські дії.

Сподіваємося у майбутньому на конструктивну взаємодію із громадськістю.

Прес-служба САД у Житомирській області
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