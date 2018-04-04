У Житомирі скоєно напад на Службу автомобільних доріг

Сьогодні, 4 квітня, на Службу автомобільних доріг у Житомирській області було скоєно хуліганський напад та нанесено матеріальної шкоди приміщенню, де розташована Служба.
Неправомірні дії групи людей, які так і не змогли пояснити цілей свого візиту, очевидно, мали на меті дестабілізувати роботу установи на початку ремонтно-будівельного сезону.
Зважаючи на агресивну поведінку «відвідувачів», було викликано представників правоохоронних органів, які зафіксували правопорушення.
Служба автомобільних доріг в області як підрозділ органу державної влади висловлює занепокоєння з цього приводу і відкрито звертається до правоохоронних органів з метою недопущення таких дій у подальшому.
Служба автомобільних доріг у Житомирській області є відкритою в роботі. Зокрема, всі, хто цікавиться розвитком дорожньої галузі в області, може оперативно ознайомитися із інформацією на офіційному сайті: http://zt.ukravtodor.gov.ua/ .
Усі тендери, які проводяться Службою, здійснюються через систему державних закупівель Прозорро, про що повідомляється на офіційній сторінці САД та у соцмережах: https://e-tender.ua/prozoro?gclid=CjwKCAjw75HWBRAwEiwAdzefxOZFkfOUBq8kzhqR4WCYCbCR2OCBLmey05bI5DeakJxcE2TG9QknxRoC7uQQAvD_BwE
, http://zt.ukravtodor.gov.ua/timeline/7938.html
.
Важливо зауважити, що для широкого обговорення планів роботи, фінансування та децентралізації доріг було організовано прес-конференцію, де всі бажаючі мали можливість отримати відповіді на всі питання: http://zt.ukravtodor.gov.ua/press/news/nachalnyk_sad_u_zhytomyrskii_oblasti_hennadii_savchenko_dlia_uspishnoi_detsentralizatsii_neobkhidnyi_dosvid__dlia_remontu_merezhi_dorih___koshty_i_chas.html
.
Наразі САД у Житомирській області проводить роботи з ліквідації аварійної ямковості та головних напрямках державних доріг, проводить закупівлю послуг для поточних ремонтів шляхів, які будуть розпочаті згідно з графіком.
Звертаємо увагу, що однією з основних ознак громадянського суспільства є наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації, наслідком чого є формування сфери громадського (цивільного) життя і громадської думки, а не блокування роботи та хуліганські дії.
Сподіваємося у майбутньому на конструктивну взаємодію із громадськістю.
Прес-служба САД у Житомирській області