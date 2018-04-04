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На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав

На вулиці Східній за перехрестям з вулицею Грушевського у напрямку проспекту Незалежності в обласному центрі утворилася вирва глибиною понад 2,5 і довжиною більше 10 метрів.
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав
На Східній у Житомирі утворилося величезне провалля: дивом ніхто не постраждав

Як передає кореспондент, який став свідком події, в яму ледь не втрапив водій автомобіля, що саме проїжджав вулицею. Він дивом не постраждав, автомобіль вилетів на тротуар, пошкодивши колесо.

Водій Сергій Гришнюк першим помітив величезну яму посеред проїжджої частини.У коментарі журналісту «20 хвилин» він розповів подробиці дорожньо-транспортної пригоди: «Рухаючись по вулиці Східній у напрямку проспекту Незалежності , я вскочив у велику яму, при цьому вилетів на тротуар і пошкодив переднє праве колесо автомобіля. Скажу одне, що могло бути все набагато гірше, тому що могли проходити люди, і вискочивши на тротуар, я міг би когось збити. Крім того, я міг би постраждати і сам, впасти у яму пошкодити автомобіль, і не знаю, чи сам би вижив».

Саме Сергій викликав патрульних, які приїхали на місце події і склали протокол.

На місці пригоди працюють патрульна поліція і представники КП "Житомирводоканал". Від коментарів працівники водоканалу відмовилися.

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