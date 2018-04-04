17-18 квітня етно-гурт Folknery у Житомирі

17 квітня до Житомира приїздить етно-космічний гурт «Folknery» з лекцією про їх двоколісні навколосвітні мандри із дитиною.
А 18 квітня гурт порадує меломанів атмосферним концертом. Символічні квитки-сувеніри чекатимуть на вас у організаторів.
17 квітня
о 18:30 у Центрі Розвитку місцевого самоврядування на вулиці Михайлівській, 8/1 відбудеться зустріч «Еко-туризм. Веломандри світом як здійснення дитячих мрій». У формі вільного спілкування мандрівне подружжя розповість про свій досвід поєднання еко-подорожей та творчості.
В рамках свого проекту «Двоколісні хроніки» пара відвідала 24 країни, подолавши понад 40 000 км на велосипедах. Найбільше досягнення – 17 місяців в дорозі велосипедами з України до Австралії. Остання веломандрівка Південно-Східною Азією через 4 країни відзначилась тим, що тривала 5 місяців та відбувалась із немовлям.
На зустрічі ви дізнаєтесь як самостійно планувати подорожі, як мандрувати з дитиною, працювати в дорозі, а також про те, чому мандри – це неймовірні історії, пригоди, знайомства та досвід, необхідний кожному.
«Folknery» зіграли понад 100 концертів у 17 країнах світу, де презентували українські пісні, музику, культуру.
18 квітня запрошуємо вас поринути у подорож від етносу до космосу. О 19:00 у Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова, Ярина Квітка та Володимир Муляр презентуватимуть свій новий музичний проект «Вібрації», що відкриє для вас поєднання потужного вокалу та звуків-вібрацій різних країн, культур, міст, місць…
Така музика набуває нової функції – не тільки розважити, але й наповнити слухача, і через містичне поєднання давніх звуків відчути власний світ, десь там, на глибині…
За участі художників та музикантів міста, житомирські активісти еко-руху готують для вас незабутню гостинну зустріч, творчу атмосферу та багато цікавого..
З приводу квитків та інших питань звертайтесь до організаторів:
* Юрій Ігнатенко +38 096 42 48 180
* Ірина Денисова +38 097 937 45 70