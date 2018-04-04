Прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами порушень у психоневрологічних інтернатах області

Органами прокуратури Житомирської області проведено перевірки дотримання конституційних прав громадян у психоневрологічних інтернатах, установах соціального захисту та інших місцях тривалого перебування (лікування) людей.
Під час перевірок виявлені непоодинокі факти порушення прав підопічних в установах системи соціального захисту області, які можливо розцінити як катування та жорстоке поводження при застосуванні до них примусової ізоляції та фізичного обмеження.
Зокрема, адміністрацією комунальної установи «Любарський психоневрологічний інтернат», у порушення вимог ст. ст. 4, 25 Закону України «Про психіатричну допомогу», житлові приміщення приймально-карантинного відділення обладнано решітками, у якому, усупереч вимог п. 22 Типового положення «Про психоневрологічний інтернат», у березні 2018 року понад 14 днів утримувались троє громадян, які не були переведені до житлових кімнат.
Службовими особами комунальних установ «Радомишльський психоневрологічний інтернат» та «Березівський психоневрологічний інтернат» допущені грубі порушення вимог ст. 23 Закону України «Про психіатричну допомогу» щодо проведення обов'язкового щорічного огляду підопічних осіб лікарською комісією за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога з метою вирішення питання щодо подальшого їх утримання у цих закладах або щодо можливості перегляду рішень про недієздатність тих, хто такими визнаний.
Так, у Радомишльському психоневрологічному інтернаті такі огляди не проводились упродовж 4-х років щодо 70 осіб, а в Березівському психоневрологічному інтернаті - понад 2 роки стосовно 42 осіб.
Неправомірні дії адміністрацій установ соціального захисту призвели до порушення принципів надання психіатричної допомоги: законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, необхідності та достатності заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями.
За вказаними фактами органами прокуратури зареєстровано два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).
В інтернатних установах системи соціального захисту населення області, в штаті яких наявні медичні працівники, відсутні ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики, чим грубо порушено вимоги ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 14 Типового положення «Про психоневрологічний інтернат», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 14.12.2016.
Аналогічні порушення установлені у Новоборівському, Ходорівському, Радомишльському, Березівському, Довбиському, Пугачівському психоневрологічних інтернатах, Житомирському геріатричному пансіонаті, Новоборівському та Тетерівському дитячих будинках-інтернатах.
У порушення вимог ст. 36 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», в Іванківському обласному спеціальному будинку – інтернаті взагалі не надається медична допомога підопічним, більшість з яких - інваліди 1 та 2 групи, відсутній будь-який медичний персонал, а угоди із закладами охорони здоров’я та медичними працівниками не укладені.
Викликає суттєві зауваження стан матеріально-побутового забезпечення інтернатних установ системи соціального захисту.
Найхарактерніші порушення - це не забезпечення підопічних встановленими нормами житлової площі, миючими засобами, столовим посудом, господарським інвентарем, а також відсутність найнеобхіднішого – елементарних умов для миття рук тощо. Крім цього, у Любарському та Ходорівському психоневрологічному інтернаті в окремих групах харчових продуктів виявлені бактерії кишкової палички.
У кожному третьому психоневрологічному інтернаті відібрані зразки питної води за санітарно-хімічними показниками не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил.
В установах соціального захисту та психоневрологічних інтернатах відсутні системи протипожежного захисту, дерев’яні елементи горищних покриттів будівель не оброблені засобами вогнезахисту, наявні вогнегасники своєчасно не направлено на технічне обслуговування, приміщення не обладнані системою оповіщення людей про пожежу тощо.
З метою усунення встановлених порушень вимог законодавства органами прокуратури області на адресу керівників комунальних установ внесено 9 документів прокурорського реагування.
Також, за результатами проведених перевірок органами прокуратури області зареєстровано 3 кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 146 КК України. Досудове розслідування проводять місцеві органи поліції.
Крім цього, прокуратурою області, з метою вжиття необхідних та вичерпних заходів щодо дотримання прав громадян при наданні їм психіатричної допомоги, підготовлено інформаційні листи керівництву Житомирської обласної ради та Житомирської обласної державної адміністрації.
До відома: у системі соціального захисту населення області функціонує 15 інтернатних установ, у тому числі 3 геріатричні пансіонати, 4 дитячі будинки-інтернати, 9 психоневрологічних інтернатів, у яких проживають громадяни з психоневрологічними захворюваннями. Діє також обласний спеціальний будинок-інтернат, у якому перебувають особи, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, кваліфікованого медичного обслуговування та реабілітаційних послуг. В зазначених установах у 2017 році на повному державному утриманні соціальні послуги отримували 2,3 тис. одиноких непрацездатних громадян та людей з інвалідністю.