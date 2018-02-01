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На Житомирщині стартував новий набір поліцейських секторів реагування у територіальні підрозділи поліції

На Житомирщині стартував новий набір поліцейських секторів реагування у територіальні підрозділи поліції Відбір майбутніх поліцейських триватиме з 29 січня по 30 березня 2018 року. У цей період усі бажаючі можуть подати заявки та пройти передбачені законодавством конкурсні етапи.

З 29 січня розпочався конкурсний процес заміщення 30 вакантних посад: 15 – поліцейських секторів реагування патрульної поліції (молодший склад поліції) та 15 – помічників чергових секторів реагування патрульної поліції (молодший склад поліції).

Усі бажаючі служити у лавах поліції можуть ознайомитись з вимогами до кандидатів на посади поліцейських і загальними обмеженнями щодо служби, етапами відбору, стислим змістом службових обов’язків, умовами грошового забезпечення на офіційному веб-сайті Національної поліції України (https://nabir.np.gov.ua).

Зареєструватися і подати документи для участі у конкурсі можливо до 20 лютого. Після закінчення прийому документів на кандидатів чекають наступні етапи відбору: тестування щодо загальних здібностей, проходження військово-лікарської комісії, фізичні випробовування, психологічні тести та співбесіда з поліцейською комісією.

За результатами кожного з етапів конкурсу буде сформовано рейтинг кандидатів. Найкращі за цим рейтингом будуть запрошені на службу до поліції та проходитимуть первинну підготовку працівників поліції. Майбутні поліцейські розпочнуть навчання у жовтні.

З 29 січня для кандидатів працює служба підтримки. У разі виникнення питань при заповненні онлайн-анкети та для отримання додаткової інформації щодо конкурсу можна звертатися за телефонами: (0412) 40-71-27, (067) 412-62-28, (050) 440-82-36 або електронною поштою konkurs-police.zt@ukr.net щодня у будні з 9:00 до 17:00.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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