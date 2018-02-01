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На Житомирщині перевіряють, як перевізники виконали доручення Ігоря Гундича щодо зниження тарифів

За дорученням голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації проводить перевірку вартості проїзду по маршрутах області.
На Житомирщині перевіряють, як перевізники виконали доручення Ігоря Гундича щодо зниження тарифів

З 1 лютого перевізники мали знизити тарифи і встановити ціну на проїзд не більше, ніж +15% до вартості, яка діяла до нового року.

З 8.00 години ранку на маршрутах, де були підвищені тарифи, здійснювали перевірку працівники профільного управління.

«Сьогодні, 1 лютого, за дорученням голови адміністрації Ігоря Гундича ми перевіряємо, яка вартість проїзду на маршрутах. Вартість має бути на рівні не більше 15% від тої вартості, яка була до нового року. Наразі ми вже перевірили такі маршрути, як Житомир – Мошківці, Житомир – Головино – Троянів та інші. Перші перевірки показують, що вартість знижена, так як було рекомендовано. Це підтверджують люди», – сказав головний спеціаліст транспортного відділу управління Олександр Бовсунівський.

Нагадуємо, якщо на якомусь маршруті тариф не зменшився – повідомляйте про це за телефоном гарячої лінії профільного управління (0412) 47-46-52.

На Житомирщині перевіряють, як перевізники виконали доручення Ігоря Гундича щодо зниження тарифів
На Житомирщині перевіряють, як перевізники виконали доручення Ігоря Гундича щодо зниження тарифів


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