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Всі винуватці постачання неякісного м'яса у навчальні заклади Житомира мають понести відповідальність

Всі винуватці постачання неякісного м'яса у навчальні заклади Житомира мають понести відповідальністьПісля оприлюднення розслідування, щодо постачання неякісної м’ясної продукції у навчальні заклади міста впродовж 2016-2017 років, управління освіти прокоментувало ситуацію.

Як зазначила заступник начальника управління освіти Світлана Ковтуненко, всі результати розслідування, що отримали правоохоронні органи, мають бути оприлюднені. Всі винуватці мають понести відповідальність, особливо постачальник неякісної продукції.

«Ми стурбовані тією ситуацією, що склалася. Ми хвилюємось за все, що пов’язане з здоров’ям наших дітей. Ми вчора здійснили перевірку наших документів, які визначали переможця торгів, дійсно у 2016-2027 роках ТОВ «Лукон» була постачальником м’яса, вищої категорії. В управлінні освіти завжди була створена та діє комісія по контролю якості харчування. Комісія здійснювала відбори зразків м’яса та проводила лабораторну експертизу. Всі висновки та дослідження документально підтверджують, що м'ясо відповідало всім необхідним стандартам», - розповів начальник управління освіти Валентин Арендарчук.

На момент дії договорів з постачальником регулярно проводились лабораторні дослідження продукції.

«Після того, як було визначено нового постачальника ми звернулись до обласної лабораторії, що провела аналіз продукції на антибіотики, мікротоксини, мікробіологічні показники, пестициди, радіологічні показники, токсичні елементи та фізико-хімічні дослідження. Результати досліджень та всі показники відповідали нормам», - зазначила заступник начальника управління освіти Світлана Ковтуненко.

Крім того, в період 2016-2017 років Житомирський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації не одноразово здійснював дослідження м’ясної продукції на зовнішній вигляд, запах, колір, мікробіологічні показники, коліформи, патогени та сальмонельоз. Результати досліджень також не встановили відхилення від норм.

Всі тендерні закупівлі у 2016-2017 роках проводились через відкриті торги у системі «Prozorro», тому посадові особи не мають ніякого впливу на процес закупівель.

За період 2016-2017 років до управління освіти не надходили скарги від батьків на неякісне харчування та не було зафіксовано спалахів захворюваності.

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