У Бердичеві поліція затримала молодика, який ножем травмував жителя райцентру

Подія трапилася увечері 31 січня поблизу одного з торгівельних закладів м. Бердичева. За відмову у продажу пива після закриття магазину настирний покупець наніс тілесні ушкодження чоловікові, який супроводжував продавчиню додому у пізній час. Потерпілого було госпіталізовано. Винуватця оперативно розшукала та затримала поліція.
Близько 22.35 до Бердичівського відділу поліції зателефонувала 18-річна жителька райцентру із повідомленням про те, що невідомий молодик спричинив поранення її вітчиму на одній з вулиць міста.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що подія трапилася поблизу одного з торгівельних закладів, в якому заявниця працює продавчинею. Уже після закриття магазину у його двері почав грюкати молодик і вимагати продати пиво. Почувши відмову, парубок несподівано накинувся з ножем на вітчима продавчині, який прийшов, аби дівчина темної пори не поверталася додому сама. Сутичка сталась, коли чоловік відкрив двері магазину і почав пояснювати настирному покупцеві, що він запізнився.
Потерпілого каретою «швидкої» було доставлено до лікарні та госпіталізовано, а молодик з місця події втік.
– Зі слів продавчині було з’ясовано ім’я нападника і те, що він раніше вже неодноразово навідувався у магазин. Відтак було організовано відпрацювання поліцейськими найближчих жилих кварталів та перевірку їх мешканців, - розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.
У результаті вжитих першочергових заходів за підозрою у причетності до спричинення чоловікові ножових поранень був затриманий 27-річний місцевий житель. Молодик свою вину визнав. Усі обставини події нині встановлюються у рамках розпочатого за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ кримінального провадження.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.
Відділ комунікації поліції Житомирської області