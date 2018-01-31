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З 2 лютого у навчальних закладах міста оголошено карантин!

З 2 лютого у навчальних закладах міста оголошено карантин!Під час засідання комісії ТЕБіНС, 31 січня, було прийнято рішення про введення запобіжних заходів у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах професійно-технічної освіти. З 2-го лютого у зазначених навчальних закладах оголошено карантин, який, попередньо, триватиме весь наступний тиждень до 11 лютого включно.

«Враховуючи зростання захворюваності, яке розпочалось саме цього тижня ми прийняли рішення ввести запобіжні заходи з 2 лютого та продовжити на весь наступний тиждень. Наступне засідання комісії відбудеться 8 лютого, під час якого ми переглянемо статистичні щодо стану захворюваності та приймемо відповідні рішення», - зазначив заступник міського голови Матвій Хренов.

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