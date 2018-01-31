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СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини

СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини На Житомирщині співробітники Служби безпеки України, у рамках комплексу заходів із захисту продовольчої безпеки країни, викрили та припинили постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків міста і Житомирського району та лікарень регіону.

Правоохоронці встановили, що бізнесмен зареєстрував для участі у тендерах кілька комерційних структур, які на «папері» вирощували худобу. Через корупційні зв’язки із одним з чиновників тендерного комітету ділок став переможцем конкурсу на постачання м’ясопродукції до соціальних закладів регіону на суму майже шістнадцять мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник закуповував продукцію у третіх осіб та на спеціальному обладнанні «начиняв» м’ясопродукти хімічними сполуками і консервантами, вміст яких заборонений умовами тендеру. Оборудка дозволяла комерсанту, зокрема, збільшувати вагу м’яса, що постачалося за кошти міського та обласного бюджетів. Отриманий навар бізнесмен переводив у готівку через підконтрольні фіктивні підприємства на підставі фальсифікованих договорів.

Правоохоронці провели низку обшуків на виробництві, робочих місцях та проживання фігурантів справи, у тому числі працівника Житомирської міської ради та ветлікаря, який видавав необхідні документи про якість м’ясопродукції. Правоохоронці виявили три лінії зі «збагачення» м’яса хімічними сполуками, понад десять тонн небезпечної готової продукції, вилучили фінансово-господарську документацію та банківські картки з доказами проведення оборудки.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 191 та ст. 205 Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність до оборудок інших посадовців держустанов, які за своїми посадовими обов’язками мали б контролювати якість продукції підрядника.

Операцію проведено спільно зі слідчими управління фінансових розслідувань обласного ГУ ДФС України під процесуальним керівництвом прокуратури.
СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини
СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини
СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини
СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини
СБУ припинила постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків та лікарень Житомирщини

Прес-група УСБ України
в Житомирській області
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