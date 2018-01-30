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У зоні АТО загинув випускник агроекологічного університету Мирослав Сливка

У зоні АТО загинув випускник агроекологічного університету Мирослав СливкаХлопець родом із міста Полонного Хмельницької області, закінчив агрономічний факультет Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю "Захист рослин". Під час виконання службово-бойового завдання в зоні АТО на Донеччині в бійця батальйону імені генерала Кульчицького Мирослава Сливку влучив снайпер.

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