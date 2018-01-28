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На Житомирщині за матеріалами СБУ оголошено про підозру затриманому на хабарі полковнику поліції

На Житомирщині за матеріалами СБУ оголошено про підозру затриманому на хабарі полковнику поліціїЗа матеріалами Служби безпеки України, затриманому на хабарі начальнику одного з районних відділів Національної поліції у Житомирській області, оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Оперативники спецслужби встановили, що полковник поліції систематично вимагав гроші з місцевих підприємців лісопереробної галузі за не створення штучних перешкод в їх роботі. Сума щомісячного «внеску» з підприємця становила десять тисяч гривень. У випадку незгоди давати хабар посадовець погрожував блокувати роботу підприємства. При цьому «дозвіл» на відновлення діяльності суб`єкта господарювання після відмови зловмисник оцінював у п`ять тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали поліцейського в одному з районних центрів області після отримання ним десяти тисяч гривень неправомірної вигоди від одного із комерсантів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення інших фактів протиправної діяльності посадовця.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою.

На Житомирщині за матеріалами СБУ оголошено про підозру затриманому на хабарі полковнику поліції
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