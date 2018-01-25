Житомирська область увійшла в трійку лідерів за індексом будівельної продукції

За підсумками 2017 року лідерами за темпами зростання будівництва в Україні стали 3 області — Кіровоградська, Житомирська та Одеська. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
«В цілому в Україні за підсумками минулого року об’єми будівництва зросли на 21%. Лідерами серед регіонів за індексом будівельної продукції стали Кіровоградська, Житомирська та Одеська області. Київ посів 4-те місце у цьому рейтингу», - сказав він.
Зокрема, індекс будівельної продукції у Кіровоградській області склав 153,4%, у Житомирській — 138,9%, у Одеській — 138,4%, у Києві – 130,1%.
З усіх регіонів України тільки Луганська, Волинська та Сумська області знизили темпи будівництва у порівнянні з 2016 роком – їх індекси будівельної продукції склали 73%, 95,9% та 98,4% відповідно.
За підсумками року будівництво інженерних споруд у регіонах зросло на 26,3%, будівель – на 16,1%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,1% та 9,7% відповідно.