Ігор Гундич представив голову Радомишльської РДА та поставив їй перші завдання

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич представив нового керівника Радомишльського району Світлану Ковальчук та поставив їй перші завдання.
Представлення голови РДА відбулося сьогодні, 24 січня, у Радомишлі. «Вам доведеться активно працювати. Маєте вникати в суть будівельних робіт, ремонтів доріг. Адже наперед відкрию таємницю, що для мене немає різниці, чоловік чи жінка є керівником. Всіх я оцінюю за ефективністю роботи і за результатом. Результат від вас я хочу бачити вже цієї весни»
, – наголосив Ігор Гундич.
Голова ОДА поставив перед новим керівником району перші завдання:
«У ваших силах із нашою підтримкою зробити все, щоб жителі Радомишльського району відчули, що проголошені Президентом України 2018-2019 роки доріг – це не просто гасло і слова, а щоб побачили це у своїх населених пунктах. Ви маєте сприяти тому, щоб у районі не тільки знали про обласні програми підтримки на встановлення сонячних електростанцій, теплих кредитів, доїльних апаратів, «Власний дім», пільгового кредитування для бізнесу, а й активно користувалися ними. Адже це реальна допомога населенню»
- до 1 травня завершити роботи з термосанації гімназії.
- амбулаторія сучасного типу із житлом для лікаря має бути побудована, і розпочати роботу вже цього року.
, – також зазначив Ігор Гундич.
Нагадаємо, після представлення голова облдержадміністрації проведе особистий прийом громадян та огляне об’єкти, які можуть бути профінансовані за кошти ДФРР.
Довідково:
Ковальчук Світлана Василівна народилася 7 жовтня 1975 року у с. Нова Буда Радомишльського району.
У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю географія, кваліфікація – вчитель географії.
Трудова діяльність
08.1994 – 08.2001 р.– вчитель географії та образотворчого мистецтва Новобудської неповної середньої школи Радомишльського району.
08.2001 –08.2006 р.– директор Новобудської ЗОШ І-ІІ ступенів Радомишльського району.
08.2006 –11.2007 р. – головний спеціаліст відділу культури і туризму Радомишльської районної державної адміністрації.
11.2007 –02.2013 р. – начальник служби у справах дітей Радомишльської районної державної адміністрації.
08.2013– 10.2013 р. – методист Радомишльського районного методичного кабінету відділу освіти Радомишльської районної державної адміністрації.
10.2013 – 04.2015 р. – головний спеціаліст відділу освіти Радомишльської районної державної адміністрації.
04.2015 – 01.2018 р. – заступник голови Радомишльської районної державної адміністрації.