З початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло більше 81 тисячі жителів Житомирщини

Такі дані наводить обласний лабораторний центр. Разом з тим, підтверджень вірусологічного вірусу грипу поки що не було зафіксовано, каже головний позаштатний інфекціоніст області Ольга Сахневич:
"Жодного підтвердження вірусологічного вірусу грипу ще не виділялося у нас в області. Поки що є одиничні випадки клінічні – один в Коростишівському районі (клінічний – не підтверджений вірусологічно) і один у Анрушівському районі (теж діагноз виставлений симптоматично)".
Протягом останніх 5-ти тижнів спостерігалося хоч і незначне, але поступове зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Однак за минулий тиждень показники знову пішли в ріст. В основному, за рахунок зростання рівня захворюваності серед дітей – на 14 % відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. Наразі найвищий показник захворюваності фіксують серед дітей віком до 4-х років, каже дитячий інфекціоніст Ольга Марченко:
"Якщо є грип, то менше виражені саме катаральні ознаки – буде менше нежиті, дертя у горлі. Найбільша відмінність – виражені явища загальної інтоксикації, тобто, хворий скаржиться на погане самопочуття. Для дитячого рганізму грип небезпечний своїми ускладненнями. Тобто, це вторинні гнійні ускладнення – отит і найнебезпечніше ускладнення – пневмонія".
Вже у лютому лікарі очікують значного зростання рівня захворюваності на грип. Тому саме час робити щеплення:
"Профілактика щепленням – це найефективніша профілактика. Оптимальний час – це початок епідсезону: для нас це вересень-жовтень. Але ми рекомендуємо робити у більш пізні терміни – впродовж всього сезону грипу. Разом з тим, потрібно пам’ятати, що після введення вакцини імунітет формується через сім-чотирнадцять днів. Високі цифри захворюваності ми не прогнозуємо, але ріст захворюваності ми очікуємо", – відзначила головний позаштатний інфекціоніст Ольга Сахневич.
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