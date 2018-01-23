Зважаючи на оголошене синоптиками штормове попередження, дорожники закликають бути пильними під час руху

Сьогодні до кінця доби та упродовж 24 січня по Житомирській області та місту очікується туман з видимістю 200-500 метрів.
Окрім цього, сьогодні вночі стовпчик термометра буде знаходитися на рівні 13-15 градусів нижче нуля, вдень - від -5 до -9 градусів. Опадів не очікується.
Під час керування автомобілем в тумані водіям рекомендується знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом. Варто дотримуватися безпечної дистанції, а під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадуємо, що на час негоди для учасників дорожнього руху при об’єктах ДП «Житомирський облавтодор» існують місця обігріву.
Прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.