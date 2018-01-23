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Зважаючи на оголошене синоптиками штормове попередження, дорожники закликають бути пильними під час руху

Зважаючи на оголошене синоптиками штормове попередження, дорожники закликають бути пильними під час рухуСьогодні до кінця доби та упродовж 24 січня по Житомирській області та місту очікується туман з видимістю 200-500 метрів.

Окрім цього, сьогодні вночі стовпчик термометра буде знаходитися на рівні 13-15 градусів нижче нуля, вдень - від -5 до -9 градусів. Опадів не очікується.

Під час керування автомобілем в тумані водіям рекомендується знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом. Варто дотримуватися безпечної дистанції, а під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадуємо, що на час негоди для учасників дорожнього руху при об’єктах ДП «Житомирський облавтодор» існують місця обігріву.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області
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