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У Бердичеві підозрюваного у вбивстві дружини взято під варту на два місяці

У Бердичеві підозрюваного у вбивстві дружини взято під варту на два місяці 22 січня за клопотанням поліції та погодження з прокуратурою судом обрано запобіжний захід для 28-річного бердичівлянина у вигляді тримання під вартою. Поліцейські затримали чоловіка 19 січня та оголосили йому підозру у вбивстві 29-річної дружини, що сталося напередодні увечері.

Близько 21.50 18 січня до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про констатацію смерті 29-річної жінки.

У ході подальшої перевірки усіх обставин було встановлено, що причиною смерті загиблої є механічна асфіксія (удушення).

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

19 січня у рамках ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали 28-річного чоловіка за підозрою у нанесенні фатальних тілесних ушкоджень дружині.

Попередньо встановлено, що того вечора між подружжям виник черговий конфлікт, у ході якого підозрюваний і накинувся на жінку.

22 січня затриманому був визначений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За умисне вбивство законом передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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