На Житомирщині поліція оперативно розшукала водія, який втік з місця фатальної ДТП (ФОТО)

Пригода трапилася близько півночі 20 січня у Чуднівському районі. Керманич легковика здійснив наїзд на місцевого жителя та поїхав з місця ДТП. Уже за кілька годин його розшукали поліцейські. Розпочато досудове розслідування.
Близько о пів на 12 ночі до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Карпівці на дорозі виявлено тіло чоловіка з травмами, характерними для дорожньої пригоди.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що загиблим є 36-річний житель цього ж села. Для встановлення причин смерті його тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Попередньо, фахівці припустили, що тілесні ушкодження могли бути отримані чоловіком унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Про ймовірний наїзд на загиблого автомобілем свідчили й уламки частин транспортного засобу та його номерного знаку, знайдені під час огляду місця пригоди. За таких обставин поліцейські розпочали першочергові заходи, направлені на розшук автомобіля, яким було збито чоловіка та встановлення особи його керманича. На території чотирьох сусідніх районів було введено в дію оперативний план «Перехват».
– За вилученими з місця події предметами нам вдалося визначити, що до фатальної ДТП міг бути причетним автомобіль ВАЗ-21063. Серед інших заходів, поліцейські розшукали і перевірили власників зареєстрованих у районі транспортних засобів цієї марки, - розповів начальник Чуднівського відділення поліції Анатолій Корнієць.
У результаті за кілька годин у с. Трощі за місцем проживання 20-річного місцевого жителя правоохоронці виявили ВАЗівку з механічними пошкодженнями, характерними для наїзду на перешкоду. Молодик у причетності до фатальної пригоди зізнався. За його словами, він не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині і наїхав на нього. Зникнути з місця ДТП вирішив, злякавшись накоєного.
Усі відомості нині перевіряються у рамках розпочатого досудового розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Про загиблого відомо, що за життя він зловживав спиртними напоями. Чи знаходився чоловік у стані алкогольного сп’яніння у момент наїзду на нього автівки, як і інші обставини та причини ДТП, мають встановити відповідні експертизи.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області