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У Коростені поліцейські затримали угонщиків авто

У Коростені поліцейські затримали угонщиків авто18 січня уночі власник ВАЗівки вчасно побачив підозрілих молодиків поблизу свого автомобіля та відразу зателефонував до поліції. Правоохоронці затримали двох парубків, які встигли пошкодити водійські двері та дроти запалювання, збираючись угнати авто. Нині обоє дають свідчення у відділі поліції.

Повідомлення про можливе правопорушення на одній з вулиць райцентру поліцейські отримали близько 1.10. На місце події виїхали група швидкого реагування Коростенського відділу та найближчий патрульний наряд поліції охорони.

У дворі поблизу багатоповерхівки правоохоронці помітили двох парубків, які кинулись врізнобіч від припаркованої ВАЗівки. Згодом під час огляду у ній було виявлено пошкоджені водійські дверцята та розрізані під кермом дроти запалення.

Обох підозрілих молодиків поліцейські затримали неподалік автомобіля.

Як з’ясувалось, вони є непрацюючими жителями району, 20 та 22-років.

Для встановлення всіх обставин події їх було доставлено до Коростенського відділу поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Парубкам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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