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Ігор Гундич дав керівникам районів та ОТГ 2 дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій

До кінця дня, 19 січня, райони та об’єднані громади області мають надати свої пропозиції щодо виду проекту та розташування амбулаторій у сільській місцевості. На реалізацію більше 50 проектів Мінрегіон виділив 155,5 млн грн, які вже є на рахунку області.
Ігор Гундич дав керівникам районів та ОТГ 2 дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій

На цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич вчора, 17 січня, після онлайн-конференції із розбудови первинної медицини у сільській місцевості, яку проводив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Кошти на будівництво, реконструкцію та відновлення амбулаторій у сільській місцевості у нас є – 155,5 млн грн знаходяться на рахунку області. Це той рідкісний випадок, коли спочатку виділяють кошти, а потім ставлять завдання. Проблем з фінансуванням у нас немає, тому потрібно якнайшвидше подати пропозиції Мінрегіону, щоб розпочати будівництво амбулаторій зі всіма вимогами постанови Кабінету Міністрів. До кінця дня, 19 січня, я чекаю від усіх районів та об’єднаних громад пропозицій для формування мережі сільських амбулаторій області», – зазначив Ігор Гундич керівникам райдержадміністрацій та громад Житомирщини.

Постанова Кабінету Міністрів № 983 від 6 грудня 2017 наразі включає нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт амбулаторій. Рекомендований розмір співфінансування ОТГ та районів – не менше 15%.

«Якщо ми говоримо про реконструкцію, то будівля має підходити під параметри проектів планування сучасних амбулаторій. Маємо врахувати доступність пацієнтів до медичної допомоги, в тому числі людей з інвалідністю. Якщо це будуть нові амбулаторії, то влаштовувати їх потрібно там, де вже є комунікаційні мережі. Крім цього, будувати амбулаторію там, де немає лікаря, немає сенсу. Тому ваша задача – знайти фахівця, який буде надавати якісні послуги жителям. Саме для цього Мінрегіон пропонує проекти із житловим приміщенням для лікаря з родиною», – акцентував голова ОДА.

За словами Віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, облдержадміністрації мають подати спроможну мережу надання первинної медичної допомоги з урахуванням наявної мережі надання ПМД – пропозиції щодо будівництва нових та ті, які будуть відновлювати. Крім цього, також надати перелік закладів ПМД, побудованих за рахунок різних джерел фінансування, які передбачається прийняти в експлуатацію в 2018 році.
Ігор Гундич дав керівникам районів та ОТГ 2 дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій
Ігор Гундич дав керівникам районів та ОТГ 2 дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій
Ігор Гундич дав керівникам районів та ОТГ 2 дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій
Ігор Гундич дав керівникам районів та ОТГ 2 дні на підготовку пропозицій щодо мережі амбулаторій


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