Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:34 – У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО) 
  • 10:41 – У Житомирській області очікується ускладнення погодних умов 
  • 09:33 – На Житомирщині у жахливу ДТП потрапив автобус міжнародного сполучення (ФОТО) 
  • 14:41 – Ігор Гундич знову збере перевізників на розмову, як тільки закінчиться перевірка формування тарифів 
  • 11:58 – У Житомирі затримали «злодія-домушника» (ФОТО) 

У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО)

16 січня у домогосподарстві жителя с. Горщика Коростенського району поліцейські провели санкціонований обшук, у ході якого виявили підпільне виробництво по фасуванню та обробці бурштину. На місці вилучено близько 10 кг сирого та обробленого каміння, шліфувальні машинки та інше. Проводиться досудове розслідування.
У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО)

До цього будинку поліцейських привела необхідність перевірити інформацію про можливу протиправну діяльність одного з місцевих жителів. Підозри поліцейських знайшли своє підтвердження у ході санкціонованого обшуку.

На місці події, в облаштованому міні-цеху, знаходився і сам 29-річний чоловік.

- Домогосподарство належить його родичам, але протиправною діяльністю, за нашою інформацією, займався саме цей молодик, - розповів начальник Коростенського відділу поліції Михайло Старовойт.

У будинку поліцейські виявили близько 10 кг бурштину, шліфувальні машинки, плиткоріз, електронні ваги, чорнові записи та інструменти для обробки каміння.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержавного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді піврічного арешту або обмеження чи позбавлення волі терміном до 3 років.

У рамках подальших слідчих дій поліцейські перевіряють канали надходження та збуту сонячного каміння.
У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО)
У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО)
У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО)

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 62
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині поліцейські затримали чергових скупників бурштину (ФОТО)
» На Житомирщині поліцейські вилучили у копачів-нелегалів близько 2 кг бурштину (ФОТО)
» У Коростенському районі під час видобутку бурштину затримані копачі-нелегали (ФОТО)
» На Олевщині поліцейські затримали 6 старателів під час незаконного видобутку бурштину (ФОТО)
» У Коростенському районі затримано копачів бурштину (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Дострокових виборів у 2018 році не буде
Украина возглавила рейтинг Financial Times по улучшению бизнес-климата
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
Платні дороги почнуть будувати не раніше 2019 року
Північна та Південна Корея погодилися відновити діалог між військовими посадовцями
Переговори про миротворців ООН на Донбасі провалилися через протидію РФ - посол
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+