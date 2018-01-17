У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО)

16 січня у домогосподарстві жителя с. Горщика Коростенського району поліцейські провели санкціонований обшук, у ході якого виявили підпільне виробництво по фасуванню та обробці бурштину. На місці вилучено близько 10 кг сирого та обробленого каміння, шліфувальні машинки та інше. Проводиться досудове розслідування.
До цього будинку поліцейських привела необхідність перевірити інформацію про можливу протиправну діяльність одного з місцевих жителів. Підозри поліцейських знайшли своє підтвердження у ході санкціонованого обшуку.
На місці події, в облаштованому міні-цеху, знаходився і сам 29-річний чоловік.
- Домогосподарство належить його родичам, але протиправною діяльністю, за нашою інформацією, займався саме цей молодик, - розповів начальник Коростенського відділу поліції Михайло Старовойт.
У будинку поліцейські виявили близько 10 кг бурштину, шліфувальні машинки, плиткоріз, електронні ваги, чорнові записи та інструменти для обробки каміння.
Попередня правова кваліфікація правопорушення – ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержавного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді піврічного арешту або обмеження чи позбавлення волі терміном до 3 років.
У рамках подальших слідчих дій поліцейські перевіряють канали надходження та збуту сонячного каміння.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області