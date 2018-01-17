Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:34 – У Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеха по обробці бурштину (ФОТО) 
  • 10:41 – У Житомирській області очікується ускладнення погодних умов 
  • 09:33 – На Житомирщині у жахливу ДТП потрапив автобус міжнародного сполучення (ФОТО) 
  • 14:41 – Ігор Гундич знову збере перевізників на розмову, як тільки закінчиться перевірка формування тарифів 
  • 11:58 – У Житомирі затримали «злодія-домушника» (ФОТО) 

У Житомирській області очікується ускладнення погодних умов

У Житомирській області очікується ускладнення погодних умовЗа прогнозами синоптиків у Житомирській області вже сьогодні ввечері та завтра, 17 січня, будемо спостерігати опади у вигляді снігу. Вітер незначний, південно-східний і південний. У кінці тижня місцями можливий дощ зі снігом.

Зважаючи на це, Служба автомобільних доріг у Житомирській області звертається до водіїв із застереженням: під час негоди бути пильними та дотримуватися Правил дорожнього руху, по можливості відмовитись від тривалих поїздок автотранспортом!

Для водіїв великовагових та великогабаритних транспортних засобів наголошуємо про беззаперечну наявність ланцюгів протиковзання під час поїздок.

Для інформації: у січні поточного року відбулась передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України в управління місцевим органам влади.

На балансі Служби автомобільних доріг у Житомирській області залишилося 26 шляхів державного значення (це шляхи міжнародні, національні, регіональні та територіальні), в підпорядкування Житомирської ОДА відійшло 948 шляхів місцевого значення.

Прес-служба
Служби автомобільних доріг у Житомирській області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 135
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» До уваги водіїв – ускладнення погодних умов!
» Із початку року дорожнє полотно в області відновлено на 87 000 квадратних метрах
» Увага! Обмеження руху!
» Майже на 300 тисячах квадратних метрах доріг області поліпшено стан покриття шляхом ямкового ремонту
» До уваги водіїв! Обмежено рух великовагового транспорту
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Дострокових виборів у 2018 році не буде
Украина возглавила рейтинг Financial Times по улучшению бизнес-климата
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
Платні дороги почнуть будувати не раніше 2019 року
Північна та Південна Корея погодилися відновити діалог між військовими посадовцями
Переговори про миротворців ООН на Донбасі провалилися через протидію РФ - посол
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+