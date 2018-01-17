У Житомирській області очікується ускладнення погодних умов

За прогнозами синоптиків у Житомирській області вже сьогодні ввечері та завтра, 17 січня, будемо спостерігати опади у вигляді снігу. Вітер незначний, південно-східний і південний. У кінці тижня місцями можливий дощ зі снігом.
Зважаючи на це, Служба автомобільних доріг у Житомирській області звертається до водіїв із застереженням: під час негоди бути пильними та дотримуватися Правил дорожнього руху, по можливості відмовитись від тривалих поїздок автотранспортом!
Для водіїв великовагових та великогабаритних транспортних засобів наголошуємо про беззаперечну наявність ланцюгів протиковзання під час поїздок.
Для інформації: у січні поточного року відбулась передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України в управління місцевим органам влади.
На балансі Служби автомобільних доріг у Житомирській області залишилося 26 шляхів державного значення (це шляхи міжнародні, національні, регіональні та територіальні), в підпорядкування Житомирської ОДА відійшло 948 шляхів місцевого значення.
Прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області
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