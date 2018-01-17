На Житомирщині у жахливу ДТП потрапив автобус міжнародного сполучення (ФОТО)

16 січня на автодорозі Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та лісовоза з причепом. Попередньо, водій першого транспортного засобу не впорався з керуванням та зіткнувся з причепом вантажівки, що рухалась попереду. У результаті до лікарні було доставлено 6 пасажирів автобуса, з яких одну жінку госпіталізовано. Розпочато кримінальне провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17.50 на 235 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Анети Новоград-Волинського району.
За попередньою інформацією, 34-річний водій автобуса «Setra», рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням транспортним засобом та здійснив зіткнення із причепом лісовоза «ЗІЛ» під керуванням 43-річного місцевого жителя, що рухався попереду у попутному напрямі. У результаті з вантажівки на проїжджу частину розсипались колоди, також дві з них протаранили лобове скло автобуса та потрапили углиб салону.
В автобусі на момент ДТП знаходилось 38 пасажирів. У результаті каретами «швидкої» 6 людей було доставлено до Новоград-Волинської лікарні для надання медичної допомоги. У більшості діагностовано забої, садна, різані рани та інші травми і призначено амбулаторне лікування. 56-річну жінку, жительку Тернопільщини, було госпіталізовано з попереднім діагнозом струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, контузія лівого ока.
Потерпілі жителі Івано-Франківської, Тернопільської та Рівенської областей.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області