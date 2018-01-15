Ігор Гундич знову збере перевізників на розмову, як тільки закінчиться перевірка формування тарифів

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич після того, як обласна адміністрація перевірить пасажиропотік на приміських та міжміських маршрутах, розмовлятиме із перевізниками щодо необґрунтованого підняття цін на проїзд.
Про це сказав сьогодні, 15 січня, керівник області під час спілкування із громадськістю.
«Ми почали перевірку пасажиропотоку на тих маршрутах, які підняли найбільше ціну, аби знати, чи обґрунтовано перевізник підняв тариф. До перевірки задіяні працівники облдержадміністрації, але якщо хтось із громадськості хоче допомогти нам порахувати пасажиропотік – будь ласка, долучайтеся/ Однозначно я не можу бути на боці перевізника, але перед тим, як приймати якісь кроки мені, як голові обласної адміністрації, необхідно зробити перевірку. На цьому тижні ми вивчаємо пасажиропотік, а на ступному – я збираю перевізників і кажу, яка буде ціна на тому чи іншому маршруті. Якщо він не погодиться – будемо розривати договір і проводити конкурс», – сказав Ігор Гундич.
Після перевірки пасажиропотоку голова ОДА збере на нараду перевізників.
Ігор Гундич зазначив, що при проведенні нових конкурсів обов’язково у договорі буде прописуватися тариф.
Жителі сіл Житомирського району запропонували адміністрації, як органу виконавчої влади, напрацювати зміни до Постанови Кабміну № 240 від 25 березня 2015 року, щоб перевізники не могли самостійно встановлювати ціну за проїзд.