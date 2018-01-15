У Житомирі затримали «злодія-домушника» (ФОТО)

Увечері 13 січня правоохоронці, оперативно зреагувавши на повідомлення жителя обласного центру, виявили у його будинку чужинця. Непроханий гість у відсутність господарів потрапив до їх оселі через вікно і мав намір винести цінності. За спробу крадіжки йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.
Про те, що на територію його приватного домоволодіння, потрапив хтось сторонній, 27-річного житомирянина сповістило смс-повідомлення на мобільник.
– Заявник раніше уже постраждав від злодіїв, які обікрали його будинок. А тому вирішив більше не ризикувати і встановив в оселі сучасну систему сигналізації, що підключена до його мобільного телефону. Тож, отримавши тривожний сигнал, він зателефонував до поліції, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
За вказаною чоловіком адресою оперативно прибув наряд патрульних поліцейських, який знаходився найближче до місця події. Оглядаючи територію, правоохоронці помітили пошкоджене вікно у будинку і невідомого чоловіка усередині. Той був у балаклаві, рукавичках та з фомкою у руках.
Працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції, які прибули за підтвердженим повідомленням про непроханого гостя в оселі заявника, встановили його особу.
– Це 31-річний житель Черняхівського району. Раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за крадіжку із проникненням та розбій. Ось і тепер у пошуках «легких грошей» він пробрався у чужий будинок, - повідомив Михайло Сорока.
Винуватця було затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. У рамках розпочатого за ст.15 (Замах на злочин) ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ досудового розслідування чоловіка перевіряють на причетність до інших подібних злочинів у Житомирі.
Водночас правоохоронці закликають громадян завчасно подбати про безпеку своїх осель. Потурбуйтеся про надійність замків на вхідних дверях і нагляд рідних чи сусідів за вашими квартирами чи будинками на час вашої відсутності. Як показує практика, сучасна охоронна система – один із надійних способів захистити оселю від посягань зловмисників. А затрачені на її встановлення кошти завжди менші можливих збитків, що можуть бути завдані злодіями.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області