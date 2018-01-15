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Затриманому у Бердичеві заступнику керівника залізничної станції під час одержання 20 тис грн хабаря обрано запобіжний захід

Затриманому у Бердичеві заступнику керівника залізничної станції під час одержання 20 тис грн хабаря обрано запобіжний західПрокуратура Житомирської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою залізничної станції.

У п’ятницю, 12 січня 2018 року, зазначеній особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1. ст.14, ч.3 ст.368 КК України.

Також цього ж дня, за клопотанням, погодженим із прокуратурою області, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира підозрюваному обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 11 січня 2018 року прокуратура області спільно із працівниками регіональних Управління Служби безпеки України, Управління захисту економіки та Головного управління Нацполіції, затримали заступника начальника залізничної станції Бердичів-Житомирський Козятинської дирекції залізничних перевезень ДП «Південно-Західна залізниця» під час одержання неправомірної вигоди на суму 20 тис грн від підлеглого працівника.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Злочини такої категорії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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