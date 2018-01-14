Білокоровицькі лісівники розшукали ще один «схрон» деревини в околицях села Кишин

Цього разу лісова охорона підприємства виявила 20 колод дуба загальною масою понад 10 кубічних метрів в домогосподарстві гр. Р. Колодки довжиною по 3,1 метра були складені біля господарської будівлі, в якій зберігається сіно. Для надійності деревину тим же сіном і прикрили.
Однак, вияснити, хто склав тут вищезгадану деревину – на разі не вдалося. Навіть після опитування місцевих мешканців, скидається на те, що не лише деревина, а й будівля з сіном, біля якої її знайшли, нікому не належать.
При обстеженні суміжних лісових масивів незаконних рубок лісу на території Білокоровицького лісгоспу не виявлено.
На місце події лісівники викликали працівників Олевського відділення національної поліції.
Лісопродукцію вилучено та передано на зберігання на Жубровицький проміжний склад ДП «Білокоровицьке ЛГ».
На разі за цим фактом Олевським ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, що двома днями раніше лісова охорона Білокоровицького лісгоспу поблизу того ж таки села Кишин Олевського району знайшла 73 колоди дуба загальною масою майже 27 кубічних метрів .