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Житомирські підприємці отримати компенсацію з обласного бюджету по кредитах “КУБ”. Конкурс оголошено знову

Житомирські підприємці отримати компенсацію з обласного бюджету по кредитах “КУБ”. Конкурс оголошено зновуНа Житомирщині двоє підприємців, які взяли кредит у ПриватБанку, одержали відшкодування з обласного бюджету.

У серпні 2017 року влада області оголосила конкурс бізнес-проектів у рамках реалізації Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що залучені суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів.

Підприємці з Бердичева і Ємільчинського району прокредитували свій бізнес за програмою ПриватБанку “КУБ” («Країна успішного бізнесу») та подали заявки на конкурс бізнес-проектів.

Бердичівлянин займається виробництвом меблів. Запозичені кошти у сумі 50 тис. грн використав для купівлі кромкооблицювального станка, при цьому одержав компенсацію з обласного бюджету в розмірі 6750 грн.

Житель Ємільчинського району має власне лісопильне та стругальне виробництво. У ПриватБанку взяв кредит на суму 500 тис. грн для купівлі стрічкової пилорами й інших засобів та отримав від влади 67 500 грн часткового відшкодування відсотків.

Поліпшенням власних справ підприємці водночас запланували і створення нових робочих місць.

А вже на початку січня 2018 року влада області знову оголосила конкурс бізнес-проектів (детальніше про Порядок часткового відшкодування). Таким чином, й інші підприємці, які взяли кредити у ПриватБанку для покращення свого бізнесу вже у новому році, можуть отримати часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

“Наші клієнти-підприємці за рахунок обласного бюджету мають змогу погасити частину відсотків по своїх кредитах “КУБ” від ПриватБанку. Адже однією з умов отримання компенсації є створення нових робочих місць, на що зазвичай і спрямовані кредити по програмі “КУБ””, - розповів керівник з активно-пасивних операцій клієнтів малого і середнього бізнесу Житомирського РУ ПриватБанку Роман Грицюта.

Крім створення нових робочих місць, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам:

зареєстровані на території Житомирської області;

не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

працюють у межах видів діяльності, визначених вищезазначеним Порядком.

Претенденти отримали кредити на:

придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;

модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

удосконалення системи управління виробничим процесом;

впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

розроблення нових видів продукції (товарів);

промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

Заявку на отримання компенсації разом з пакетом документів потрібно подати до департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації до 02.04.2018 року, за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, каб. 204.
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