У Пулинському районі викрито крадіїв деревини (ФОТО)

Двох нічних злодіїв, які намагалися вивезти з лісу колоди дерев, затримали поліцейські та лісівники. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.
Уночі 10 січня до Пулинського відділення поліції надійшло повідомлення від лісівників про те, що поблизу с. Улашанівки невідомі особи крадуть деревину.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої застали на вказаному місці двох чоловіків і трактори з підводами, завантаженими колодами дерев. Під час з’ясування обставин виявилось, що на цій ділянці лісове господарство проводило планову вирубку сосен і вільхи. Тож двоє місцевих жителів віком 36-ти і 27-ми років вирішили викрасти деревину для власних потреб.
Як повідомив начальник Пулинського відділення поліції Віктор Лисюк, правоохоронці задокументували подію. Транспортні засоби та колоди дерев вилучені. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.2 ст.185 (Крадіжка) ККУ досудового розслідування.
За чинним законодавством чоловікам може загрожувати покарання від піврічного арешту і аж до позбавлення волі строком до 5 років.
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