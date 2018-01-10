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У Коростені поліцейські викрили двох братів-розбійників (ФОТО)

До відділу поліції звернувся 40-річний чоловік із повідомленням про напад на нього. У ході перевірки інформації з’ясувалось, що подія сталася 6 січня на вокзалі райцентру. Поліцейські встановили особи та затримали двох братів, які причетні до побиття чоловіка. Досудове розслідування проводиться за фактом розбійного нападу.
У Коростені поліцейські викрили двох братів-розбійників (ФОТО)
У Коростені поліцейські викрили двох братів-розбійників (ФОТО)

Увечері 6 січня заявник повертався додому з м. Києва до с. Білокоровичі Олевського району. У м. Коростені у нього була трьохгодинна перерва між потягами, то ж він зайшов до привокзального кафе. Після перекусу заявник задрімав у приміщенні залу очікування.

У цей час, як згодом встановили поліцейські, його помітила компанія молодиків, які безцільно розгулювали неподалік. Одному з парубків вдалося непомітно витягти з одягу сплячого чоловіка певну суму грошей.

- За якийсь час, витративши викрадені кошти на випивку, молодики знову повернулися до заявника, - розповідає начальник Коростенського відділу поліції Михайло Старовойт. – Цього разу вони спонукали чоловіка вийти разом з ними на вулицю.

Там двоє із компанії і вчинили напад, завдавши заявникові тілесних ушкоджень та відібравши гроші, мобільний і документи. Потому втекли, а непритомного чоловіка згодом виявили випадкові перехожі, які і викликали для нього «швидку».

На щастя, довготривала госпіталізація потерпілому не знадобилась і після надання необхідної медичної допомоги уже наступного дня він зміг повернутись додому в Олевський район.

А в усіх обставинах його травмування розбирались поліцейські Коростенського відділу поліції.

- Ми встановили особи нападників – це двоє братів, 19 та 16 років, жителі райцентру. Зараз з ними проводяться необхідні слідчі дії, - продовжує Михайло Старовойт.

Їм інкримінується вчинення розбійного нападу у складі групи (ч. 2 ст. 187 ККУ), за скоєння якого передбачена відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 10 років.

Також поліцейські встановлюють місце перебування третього учасника події, який викрав у сплячого чоловіка гроші. Його дії кваліфікують, як крадіжку (ч.1 ст. 185 ККУ).

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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