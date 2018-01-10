У житомирській поліції розповіли, що за фактом пошкодження льодової скульптури на Михайлівській до них ніхто не звертався

Таку інформацію надали у відділі комунікації поліції області. Нагадаємо, що у понеділок на Михайлівській встановили традиційні для новорічних свят у Житомирі льодові скульптури. Цього разу їх шість: святий Миколай, ангел, олень, собака, логотип Житомира та число 2018. Увечері для них облаштували спеціальну кольорову підсвітку, але за годину до цього вандали пошкодили один із експонатів. За словами очевидців, невідомий хлопець обійняв скульптуру оленя за шию та спробував застрибнути на нього. В результаті голова оленя відвалилась. Хлопець підняв її, втік, потім повернувся і спробував поставити відламану частину на місце.
Додамо, що вартість усіх льодових скульптур, які були встановлені за гроші спонсорів, складає 80 тисяч гривень.
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