Ігор Гундич: до кінця тижня відкриємо театр у м. Бердичеві

Новий культурний об’єкт, який завершено у 2017 році за кошти ДФРР у м. Бердичеві, відкриють вже до кінця цього тижня.
Це анонсував голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
«Починаємо 2018 рік із символів якісних змін – відкриємо культурний об’єкт, який потрібен не тільки Бердичеву, а й жителям області. Відреставрований театр зможе прийняти перших гостей вже цієї неділі, на Щедрий вечір», – повідомив керівник області Ігор Гундич.
Відреставрований театр зможе приймати по 420 гостей, у тому числі людей з особливими потребами – в культурному закладі облаштовані місця під візки.
Роботи над відновленням театру розпочалися у 2015 році і завершилися вкінці 2017 року за рахунок коштів ДФРР (15 млн.грн.) та співфінансування із місцевого бюджету. За цей час провели реконструкцію будівлі з урахуванням усіх вимог, оздобили фасади, зали, сцену, придбали і встановили необхідне звукове та світлове обладнання. Роботи проводилися з максимальним збереженням автентичності.
Також голова ОДА наголосив, що це не єдиний об’єкт, який завершено за кошти ДФРР у 2017 році і заплановано до відкриття на початку 2018 року.