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На Житомирщині злочинній групі у складі 9 осіб повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів із застосуванням зброї та інших тяжких злочинів

На Житомирщині злочинній групі у складі 9 осіб повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів із застосуванням зброї та інших тяжких злочинівПрокуратура Житомирської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вчинення озброєною злочинною групою низки тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, розбою, незаконного позбавлення волі, викраденні вогнепальної зброї, незаконному заволодінні транспортним засобом тощо.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України в період із 2015 по грудень 2017 роки діяла банда, яка, з метою незаконного заволодіння чужим майном, скоювала напади на підприємства, установи, організації та окремих громадян.

Зокрема, учасники банди у листопаді 2017 року на автодорозі «Житомир-Могилів-Подільськ», у смт. Гришківці Бердичівського району вчинили розбійний напад на автомобіль приватних підприємців з м. Вінниця та, поранивши одного з них, незаконно заволоділи цінностями і зброєю потерпілих на загальну суму понад 7,2 млн грн.

Як повідомлялося раніше, завдяки спільним оперативним діям правоохоронців – прокуратури Житомирської області та працівників спецпідрозділів КОРД Головних управлінь Національної поліції в Запорізькій та Житомирській областях, 9 учасників злочинної групи були затримані безпосередньо перед вчиненням чергового збройного нападу у м. Запоріжжя.

На даний час (5 січня 2017 року), за погодженням із прокуратурою Житомирської області, усім 9-м учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, у тому числі за ознаками злочину, передбаченого ст. 257 КК України (бандитизм).

Досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області, триває.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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