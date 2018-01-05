Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:47 – Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи 
  • 12:34 – У Житомирі поліція затримала трьох юнаків під час крадіжки кабелів (ФОТО) 
  • 11:42 – У Службі автодоріг у Житомирській області відбулася зустріч з китайською компанією 
  • 10:14 – Ми побачили результат реформи децентралізація, – голова Семенівської ОТГ Наталія Семенюк 
  • 09:58 – Дострокових виборів у 2018 році не буде 

Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи

Житомирська обласна державна адміністрація розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи.

Про це сказав сьогодні, 5 січня, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Олексій Ясюнецький під час наради із перевізниками області.
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи

«Замовником послуг з перевезення є обласна державна адміністрація і ми вправі розірвати договори. Якщо хтось думає, що підвищення тарифів на 50% зійде з рук, то він дуже помиляється. Разом з тим, ціна на пальне більше ніж на 18% не підвищилася. Ми будемо діяти жорсткіше і розривати договори. Ніхто не заперечує права самостійно обраховувати та встановлювати тарифи, але вони мають бути обґрунтовані», – сказав Олексій Ясюнецький.

Також він додав, що Антимонопольний комітет спільно із департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації проаналізують розрахунки перевізників щодо підняття тарифів.

«Ми не говоримо з вами, як влада, а говоримо, перш за все, як замовники послуг і якщо ви порушуєте умови договору, то ми будемо його розривати і шукати іншого надавача послуг, який на умовах конкурсу запропонує найнижчу ціну», – сказав Олексій Ясюнецький.

«Усі знають, як рахується собівартість і рентабельність. А ще краще всі знають, що можна загнати у собівартість – включити туди все, навіть асфальтування ділянки, на якій стоїть ваш транспорт. Ми все проаналізуємо, все пропрацюємо і покажемо вам ваші приховані резерви», – сказав директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА Олесій Шатило.

За результатами наради вирішили проаналізувати та опрацювати розрахунки щодо підняття тарифів.

Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи
Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 114
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині хедхантером бажають стати 18 кандидатів
» Олексія Ясюнецького призначено заступником голови ОДА
» ДемАльянс вимагає прозорості конкурсів з перевізниками у Житомирі
» На транспортному маршруті №2 "Селище Лісове – Залізничний вокзал" міська влада змінила перевізника
» Житомирська ОДА потрібної інформації не дала, але проговорилася
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Дострокових виборів у 2018 році не буде
Украина возглавила рейтинг Financial Times по улучшению бизнес-климата
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
Платні дороги почнуть будувати не раніше 2019 року
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
Курс доллара — рубль начинает падение до 72 и дальше
Меркель готова до перевиборів
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+