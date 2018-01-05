Житомирська ОДА розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи

Житомирська обласна державна адміністрація розриватиме договори із перевізниками, які не обґрунтовано підвищили тарифи.
Про це сказав сьогодні, 5 січня, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Олексій Ясюнецький під час наради із перевізниками області.
«Замовником послуг з перевезення є обласна державна адміністрація і ми вправі розірвати договори. Якщо хтось думає, що підвищення тарифів на 50% зійде з рук, то він дуже помиляється. Разом з тим, ціна на пальне більше ніж на 18% не підвищилася. Ми будемо діяти жорсткіше і розривати договори. Ніхто не заперечує права самостійно обраховувати та встановлювати тарифи, але вони мають бути обґрунтовані», – сказав Олексій Ясюнецький.
Також він додав, що Антимонопольний комітет спільно із департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації проаналізують розрахунки перевізників щодо підняття тарифів.
«Ми не говоримо з вами, як влада, а говоримо, перш за все, як замовники послуг і якщо ви порушуєте умови договору, то ми будемо його розривати і шукати іншого надавача послуг, який на умовах конкурсу запропонує найнижчу ціну», – сказав Олексій Ясюнецький.
«Усі знають, як рахується собівартість і рентабельність. А ще краще всі знають, що можна загнати у собівартість – включити туди все, навіть асфальтування ділянки, на якій стоїть ваш транспорт. Ми все проаналізуємо, все пропрацюємо і покажемо вам ваші приховані резерви», – сказав директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА Олесій Шатило.
За результатами наради вирішили проаналізувати та опрацювати розрахунки щодо підняття тарифів.