У Житомирі поліція затримала трьох юнаків під час крадіжки кабелів (ФОТО)

Уночі 5 січня поліцейські охорони затримали трьох неповнолітніх жителів обласного центру, які демонтували мережу та викрали кабелі зв’язку із підвального приміщення багатоповерхівки. Нині молодиків перевіряють на причетність до інших подібних злочинів в обласному центрі. Водночас поліція закликає батьків контролювати місця перебування та заняття дітей.
Близько 2 ночі черговий наряд поліцейських охорони зреагував на спрацювання сигналізації на силовому кабелі з охоронюваного об’єкту в одному із мікрорайонів обласного центру. Прибувши на місце для перевірки, правоохоронці обстежили приміщення зовні і навколишню територію.
У підвалі сусідньої багатоповерхівки помітили світло від кількох ліхтариків. У середині ж поліцейські застали трьох юнаків, які щойно демонтували кабелі зв’язку і намагалися їх викрасти.
За таких обставин на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Житомирського відділу поліції, працівники якої з’ясували, що затриманими на місці крадіжки є житомиряни, двом з яких 15, третьому – 16 років.
– Нині вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водночас парубки перевіряються на причетність до аналогічних протиправних діянь в обласному центрі, - повідомив начальник Житомирського ВП ГУНП Михайло Сорока. – Окрім того, зараз розпочато роботу із родинами хлопців. Зважаючи на їх юний вік, постає справедливе питання: чому батьки не контролюють перебування дітей по домівках у нічний час.
Відтак поліцейські закликають громадян, які мають на вихованні неповнолітніх дітей, уважніше ставитися до своїх батьківських обов’язків. Потурбуйтеся про наявність постійного зв’язку з дітьми. Постійно контролюйте коло їх друзів, інтересів і занять упродовж дня. А відсутність дитини удома у нічний час – однозначний привід не просто для хвилювання, а й для активних дій по встановленню її місця перебування.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області