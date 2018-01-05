У Службі автодоріг у Житомирській області відбулася зустріч з китайською компанією

Учора в приміщенні Служби автомобільних доріг у Житомирській області відбулась перша робоча зустріч керівництва Служби з представниками китайської компанії, що реалізовуватиме реконструкцію Північної об’їзної міста Житомир.
Пан Чен, представник компанії Sinohydro Corporation Limited (КНР), на початку зустрічі висловив радість зустрічі з українськими колегами та подальшої реалізації даного проекту.
Начальник Служби автомобільних доріг у Житомирській області Геннадій Савченко, у свою чергу пообіцяв різносторонню допомогу та підтримку в роботі. Крім того, не зважаючи на контроль іноземного технічного нагляду, згідно з FIDIC, Геннадій Васильович ініціював створення робочої комісії при САД у Житомирській області з нагляду за ходом виконання та прийняття робіт задля уникнення можливих помилок.
У ході розмови представники іноземної компанії цікавились можливістю обмеження дорожнього руху на автомагістралі під час реконструкції, відведенням земельних ділянок для розширення шляху, наявністю необхідної додаткової матеріальної бази, особливістю роботи в зимовий період.
Крім того, було спільно виокремлено перші кроки роботи: розміщення виробничої бази; вирішення питання з перенесення наявних комунікацій (електро-, газо-, водо- та зв’язку ) та створення замовлень на виробництво залізобетонних конструкцій для будівництва штучних споруд.
Нагадаємо, що 28 листопада було підписано контракт на реконструкцію Північної об’їзної дороги м. Житомир по трасі М-06 Київ – Чоп.
Контракт укладено між Укравтодором та китайською компанією у рамках проекту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва (Пан’європейські коридори)».
Проект фінансується за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Проектом передбачено реконструкцію дороги та доведення її до І-б технічної категорії. Довжина ділянки становить 22,3 км. Після реконструкції дорога матиме чотири смуги руху з проїзною частиною 2х7,5м. Також проект передбачає будівництво та реконструкцію 4 транспортних розв’язок в різних рівнях, реконструкцію 3 існуючих шляхопроводів через залізницю, реконструкцію існуючого мосту через р. Кам’янка, будівництво 2 пішохідних мостів, влаштування освітлення та сучасних засобів з організації безпеки руху.
Наразі на ділянці від 129 км до 151 км (об’їзна дорога м. Житомир) автомобільна дорога М-06 має дві смуги руху (параметри ІІ технічної категорії). Стан покриття та пропускна спроможність існуючої дороги не в повній мірі задовольняють умовам руху транспорту.
Роботи розпочнуться з початку будівельного сезону 2018 року. Термін виконання робіт, згідно з контрактом, – 2 роки.
Інженер з технічного нагляду за виконанням робіт - IRD Engineering S.r.l. (Італія).
Автомобільна дорога М-06 Київ – Львів – Чоп перетинає Україну зі Сходу на Захід та забезпечує вихід до країн ЄС. Це основний транзитний коридор через територію України, який забезпечує вихід на Угорщину, Словаччину та Польщу. Ця дорога включена до європейського маршруту Е40, входить до міжнародного транспортного коридору №3 та національного коридору Європа – Азія.
Прес-служба
Служби автодоріг у Житомирській області