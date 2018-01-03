На Житомирщині нетверезий молодик угнав та розбив ВАЗівку (ФОТО)

2 січня житель с. Юрівки, прямуючи додому в одне з сіл району, вирішив взяти попутника. По дорозі в автомобілі закінчилось пальне і, допоки водій думав, як виправити ситуацію, його пасажир знайшов бензин, заправив, а потім і угнав авто, на якому за кілька сот метрів скоїв ДТП. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Парубка, який невпевнено голосував обабіч дороги, спиняючи попутний транспорт, керманич ВАЗівки пошкодував: на дворі уже темрява і прохолодно. Тож чоловік вирішив підвезти пізнього мандрівника, тим більше, що тому, як з’ясувалось, треба було до сусіднього села.
По дорозі сталась прикрість - в авто закінчилось пальне. Пасажир, який уже приїхав до свого помешкання, запропонував розрахуватись за поїздку бензином. Мовляв, зараз позичу у селі і заправлю авто. Водієві залишалось лиш погодитись, тож він, аби не мерзнути, зайшов до хати свого попутника.
Натомість той швидко знайшов бензин та заправив авто, однак тут у нього з’явилась думка покататись.
Нетверезий та невмілий водій не впорався з керуванням чужим автомобілем та з’їхав на узбіччя, де опинився в кюветі.
Потому молодик покинув і авто, і деякі свої речі у ньому та подався геть.
Увесь цей час власник старенької ВАЗівки очікував на попутника в його будинку і лише згодом повернувся до місця, де залишив авто.
Коли чоловік не знайшов там транспортний засіб, то відразу зателефонував до поліції.
Ще за кілька годин поліцейські знайшли і ВАЗівку з механічними ушкодженнями, і тимчасового кермувальника-невдаху.
Під час огляду місця події та автомобіля, окрім фіксації усіх обставин правопорушення, слідчі також виявили у салоні речовину, схожу на артилерійський порох.
- Згодом з’ясувалось, що молодик, коли уганяв чуже авто, мав при собі пакет з цією речовиною, а після ДТП вона розсипалась по всьому авто, - розповів Олександр Гайовий.
Відтак було вилучено і транспортний засіб, і небезпечну речовину, відносно яких нині призначено експертні дослідження.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу – 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області