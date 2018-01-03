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На Житомирщині нетверезий молодик угнав та розбив ВАЗівку (ФОТО)

2 січня житель с. Юрівки, прямуючи додому в одне з сіл району, вирішив взяти попутника. По дорозі в автомобілі закінчилось пальне і, допоки водій думав, як виправити ситуацію, його пасажир знайшов бензин, заправив, а потім і угнав авто, на якому за кілька сот метрів скоїв ДТП. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На Житомирщині нетверезий молодик угнав та розбив ВАЗівку (ФОТО)
На Житомирщині нетверезий молодик угнав та розбив ВАЗівку (ФОТО)
На Житомирщині нетверезий молодик угнав та розбив ВАЗівку (ФОТО)

Парубка, який невпевнено голосував обабіч дороги, спиняючи попутний транспорт, керманич ВАЗівки пошкодував: на дворі уже темрява і прохолодно. Тож чоловік вирішив підвезти пізнього мандрівника, тим більше, що тому, як з’ясувалось, треба було до сусіднього села.

По дорозі сталась прикрість - в авто закінчилось пальне. Пасажир, який уже приїхав до свого помешкання, запропонував розрахуватись за поїздку бензином. Мовляв, зараз позичу у селі і заправлю авто. Водієві залишалось лиш погодитись, тож він, аби не мерзнути, зайшов до хати свого попутника.

Натомість той швидко знайшов бензин та заправив авто, однак тут у нього з’явилась думка покататись.

Нетверезий та невмілий водій не впорався з керуванням чужим автомобілем та з’їхав на узбіччя, де опинився в кюветі.

Потому молодик покинув і авто, і деякі свої речі у ньому та подався геть.

Увесь цей час власник старенької ВАЗівки очікував на попутника в його будинку і лише згодом повернувся до місця, де залишив авто.
Коли чоловік не знайшов там транспортний засіб, то відразу зателефонував до поліції.

Ще за кілька годин поліцейські знайшли і ВАЗівку з механічними ушкодженнями, і тимчасового кермувальника-невдаху.
Під час огляду місця події та автомобіля, окрім фіксації усіх обставин правопорушення, слідчі також виявили у салоні речовину, схожу на артилерійський порох.

- Згодом з’ясувалось, що молодик, коли уганяв чуже авто, мав при собі пакет з цією речовиною, а після ДТП вона розсипалась по всьому авто, - розповів Олександр Гайовий.

Відтак було вилучено і транспортний засіб, і небезпечну речовину, відносно яких нині призначено експертні дослідження.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу – 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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