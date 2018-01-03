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КП «Житомирводоканал» повідомляє про зміну тарифів у 2018 році

КП «Житомирводоканал» повідомляє про зміну тарифів у 2018 році
На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 28 грудня 2017 року, було прийнято рішення про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік та внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

Відповідно до змін вищезазначених постанов тарифи складають:
  • централізоване водопостачання — 5,80 грн/м³ (без ПДВ);
  • централізоване водовідведення — 6,48 грн/м³ (без ПДВ);
  • послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 6,02 грн/м³ (без ПДВ);
  • послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 6,73 грн/м³ (без ПДВ).

Ці зміни до постанов набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
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