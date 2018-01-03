КП «Житомирводоканал» повідомляє про зміну тарифів у 2018 році

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 28 грудня 2017 року, було прийнято рішення про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік та внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.
Відповідно до змін вищезазначених постанов тарифи складають:
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