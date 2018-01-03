Понад півмільйона гривень сплатить до бюджету Житомира за рішенням суду підприємство-боржник

Про це нам повідомила прес-секретар прокурора області Тетяна Гоша.
"Йдеться про те, що у траві 2015 року між Житомирською міськрадою та приватним підприємством укладено інвестиційний договір з експлуатації полігону твердих побутових відходів Житомира, відповідно до якого підприємство зобов’язалося щомісячно перераховувати до місцевого бюджету 60 тис грн. Однак, усупереч умовам договору, підприємство сплатило кошти лише за травень і червень 2016 року та безпідставно припинило виконання своїх зобов’язань".
Унаслідок цього перед місцевим бюджетом утворилася заборгованість на суму понад 900 тисяч гривень. Саме тому прокуратура області подала до господарського суду позов про стягнення згаданої заборгованості, який частково задоволено. Рішенням суду підприємство зобов’язано сплатити понад 550 тисяч заборгованих гривень. Не погодившись з таким рішенням суду, приватне підприємство подало апеляційну скаргу, яку днями Рівненським апеляційним господарським судом залишено без задоволення.
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