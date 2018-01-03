Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:04 – На Житомирщині нетверезий молодик угнав та розбив ВАЗівку (ФОТО) 
  • 16:38 – Понад півмільйона гривень сплатить до бюджету Житомира за рішенням суду підприємство-боржник 
  • 15:40 – КП «Житомирводоканал» повідомляє про зміну тарифів у 2018 році 
  • 15:07 – Житомирські поліцейські викрили ще одного серійного крадія (ФОТО) 
  • 08:46 – На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень 

Житомирські поліцейські викрили ще одного серійного крадія (ФОТО)

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють 23-річного житомирянина у причетності до щонайменше 25 фактів обкрадання чужих автомобілів. Раніше молодик уже притягувався до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.
Житомирські поліцейські викрили ще одного серійного крадія (ФОТО)
Житомирські поліцейські викрили ще одного серійного крадія (ФОТО)
Житомирські поліцейські викрили ще одного серійного крадія (ФОТО)

– Упродовж минулого року одним із видів злочинів, від якого потерпали житомиряни-власники автівок, були крадіжки акумуляторних батарей. Поліцейські працювали над розкриттям цих злодіянь і викрили низку не пов’язаних між собою осіб, причетних до окремих із них. Декого зі злодіїв оперативникам вдалося затримати «на гарячому» одразу ж після вчинення крадіжки. І уже під час перевірок і досудових розслідувань встановлювалась причетність затриманих до тих чи інших подібних фактів, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Одним із викритих поліцією підозрюваних виявився 23-річний житомирянин. Не зважаючи на свій вік, молодик уже притягувався до кримінальної відповідальності, офіційно ніде не працював, натомість шукав шляхи «легких заробітків» і спеціалізувався на обкраданні транспортних засобів житомирян.

Для цього обирав переважно автомобілі вітчизняних марок, необладнані сигналізацією чи іншими протиугінними засобами, залишені власниками без нагляду на тривалий час або на ніч під відкритим небом. Якщо знаходив у салонах щось цінне, теж не гребував поцупити.

– Нині встановлена причетність підозрюваного до 25 подібних крадіжок, учинених упродовж року. У рамках досудового розслідування його перевірка триває, - зазначив Михайло Сорока.

За чинним законодавством за серію крадіжок молодику може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 77
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліція затримала злодія-рецидивіста
» У Житомирі оперативники «на гарячому» затримали автозлодіїв
» Житомирські оперативники затримали молодика, який промишляв крадіжками автоакумуляторів
» У Житомирі оперативники викрили злодія, який наживався на неуважності містян
» У Житомирі правоохоронці викрили крадія
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Украина возглавила рейтинг Financial Times по улучшению бизнес-климата
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
Платні дороги почнуть будувати не раніше 2019 року
Українська медицина наблизиться до Європи, а от у США фінансування медицини неефективне – Супрун
Польща вводить нові правила для заробітчан
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні - The Washington Post
ЄС частково зняв з Росії санкції для програми польотів на Марс
Курс доллара — рубль начинает падение до 72 и дальше
Меркель готова до перевиборів
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+