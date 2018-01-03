Житомирські поліцейські викрили ще одного серійного крадія (ФОТО)

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють 23-річного житомирянина у причетності до щонайменше 25 фактів обкрадання чужих автомобілів. Раніше молодик уже притягувався до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.
– Упродовж минулого року одним із видів злочинів, від якого потерпали житомиряни-власники автівок, були крадіжки акумуляторних батарей. Поліцейські працювали над розкриттям цих злодіянь і викрили низку не пов’язаних між собою осіб, причетних до окремих із них. Декого зі злодіїв оперативникам вдалося затримати «на гарячому» одразу ж після вчинення крадіжки. І уже під час перевірок і досудових розслідувань встановлювалась причетність затриманих до тих чи інших подібних фактів, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Одним із викритих поліцією підозрюваних виявився 23-річний житомирянин. Не зважаючи на свій вік, молодик уже притягувався до кримінальної відповідальності, офіційно ніде не працював, натомість шукав шляхи «легких заробітків» і спеціалізувався на обкраданні транспортних засобів житомирян.
Для цього обирав переважно автомобілі вітчизняних марок, необладнані сигналізацією чи іншими протиугінними засобами, залишені власниками без нагляду на тривалий час або на ніч під відкритим небом. Якщо знаходив у салонах щось цінне, теж не гребував поцупити.
– Нині встановлена причетність підозрюваного до 25 подібних крадіжок, учинених упродовж року. У рамках досудового розслідування його перевірка триває, - зазначив Михайло Сорока.
За чинним законодавством за серію крадіжок молодику може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області