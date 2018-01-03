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  • 08:46 – На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень 

На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень

На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копаленьУ результаті проведення спільних рейдів поліцейські УЗЕ Нацполіції та ГУНП в області викрили і припинили протиправну діяльність старателів у північних районах регіону. У копачів вилучено специфічне обладнання для видобутку сонячного каміння.

Зокрема, упродовж 29 грудня правоохоронці виявили копальні поблизу с. Андріївки Олевського району. На місцях їх розташування у лісовому масиві було затримано трьох чоловіків, з яких двоє жителів райцентру віком 37-ми та 32-х років, інший – 37-річний житель району.

Працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції під час документування події вилучили з копалень загалом 6 мотопомп, пожежні рукави, забірники та інше старательське приладдя.

Усі факти були належним чином зареєстровані. У рамках розпочатих кримінальних проваджень тривають відповідні перевірки.

Нагадаємо, що за чинним законодавством порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст.240 ККУ) карається значними штрафами, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.
На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень
На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень
На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень
На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень
На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень
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