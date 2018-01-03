На Житомирщині припинили функціонування шести бурштинових копалень

У результаті проведення спільних рейдів поліцейські УЗЕ Нацполіції та ГУНП в області викрили і припинили протиправну діяльність старателів у північних районах регіону. У копачів вилучено специфічне обладнання для видобутку сонячного каміння.
Зокрема, упродовж 29 грудня правоохоронці виявили копальні поблизу с. Андріївки Олевського району. На місцях їх розташування у лісовому масиві було затримано трьох чоловіків, з яких двоє жителів райцентру віком 37-ми та 32-х років, інший – 37-річний житель району.
Працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції під час документування події вилучили з копалень загалом 6 мотопомп, пожежні рукави, забірники та інше старательське приладдя.
Усі факти були належним чином зареєстровані. У рамках розпочатих кримінальних проваджень тривають відповідні перевірки.
Нагадаємо, що за чинним законодавством порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст.240 ККУ) карається значними штрафами, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.
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