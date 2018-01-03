Під Бердичевом легковик врізався у відбійник: 1 людина загинула, 2 травмовано

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський за участі автомобіля «Форд Фокус», в якому їхали вінничани.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Форд Фокус», 62-річний житель м. Вінниці, рухаючись у напрямку м. Житомира, здійснював обгін, при цьому не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу і, не впоравшись з кермуванням, скоїв зіткнення з відбійником та з’їхав у кювет.
Від отриманих унаслідок ДТП тілесних ушкоджень на місці загинула 61-річна пасажирка авто. Водій і ще одна пасажирка, 7-річна дитина, отримали травми.
Усі обставини та причини, що призвели до трагічної пригоди, встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.
Водночас поліцейські закликають водіїв суворо дотримуватися заходів безпеки та Правил дорожнього руху під час кермування. Перед тим, як здійснити будь-який маневр, переконайтеся, що це буде безпечно для вас, ваших пасажирів та інших учасників дорожнього руху.