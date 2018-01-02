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П'яний пасажир міжнародного рейсу погрожував оточуючим гранатою

П'яний пасажир міжнародного рейсу погрожував оточуючим гранатою2 січня уночі до відділення поліції надійшло повідомлення про вимушену зупинку рейсового автобусу міжнародного сполучення. Під час перевірки інформації з’ясувалось, що один з пасажирів перебуває у стані алкогольного сп’яніння та неадекватно себе поводить, чіпляючись до інших та погрожуючи предметом, зовні схожим на гранату. Молодика було затримано, а загрозливу забавку, що виявилась муляжем, вилучено.

Вимушену зупинку рейсовий автобус міжнародного сполучення зробив близько 1.50 на 182 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Молодіжного Пулинського району, через агресивного пасажира.

За повідомленням, що надійшло у поліцію, у салоні транспортного засобу знаходився чоловік з предметом, подібним до гранати, у руках.

Для перевірки інформації на місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група Пулинського відділення поліції.

- Ми з’ясували, що чоловік сів до салону транспортного засобу, що прямував до столиці, у м. Львові і уже за годину-другу почав чіплятись до інших пасажирів та керманичів, - розповів начальник Пулинського відділення поліції Віктор Лисюк. – Ті спочатку намагались втихомирити хулігана, однак, коли він почав погрожувати підірвати усіх, водій зупинив автобус та попросив пасажирів вийти із салону у цілях безпеки.

Поліцейські затримали неадекватного пасажира. Він виявився 21-річним жителем столиці.

- Під час його освідування зафіксовано стан сп’яніння – 1,7 проміле, - повідомив Віктор Лисюк. – Також поліцейські вилучили небезпечний предмет, що виявився, на щастя, муляжем гранати РГД-5. Призначено його експертне дослідження.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Усіх очевидців інциденту було доставлено до відділення поліції для фіксації обставин події. За кілька годин потому автобус разом з пасажирами продовжив свій маршрут.

За подібні хуліганські дії чоловікові може загрожувати покарання у вигляді як штрафу, так і обмеження волі терміном до 5 років.

П'яний пасажир міжнародного рейсу погрожував оточуючим гранатою
П'яний пасажир міжнародного рейсу погрожував оточуючим гранатою
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