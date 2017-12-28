На Житомирщині поліція розслідує два випадки хуліганства із застосуванням зброї (ФОТО)

Події трапилися у м. Коростені та в Овруцькому районі відповідно увечері 26-го та уночі 27 грудня. В обох випадках місцеві жителі здійснили постріли з наявної у них зброї. Ніхто з людей не постраждав. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатих досудових розслідувань.
Близько 22 години 26 грудня до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць райцентру хтось здійснив кілька пострілів.
Для перевірки за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що невідомий чоловік пострілами, попередньо, з пневматичної зброї, пошкодив вікно одного із магазинів. Ніхто з людей не постраждав.
Поки група працювала на місці події, інші поліцейські проаналізували записи камер відеоспостереження. Завдяки такій роботі правоохоронцям швидко вдалося встановити особу невідомого чоловіка, який грубо порушив громадський порядок, і врешті затримати його та доставити до відділу поліції.
Доставленим виявився 43-річний раніше судимий житель райцентру. Нині всі причини, що спонукали чоловіка вчинити протиправне діяння, та обставини події поліція з’ясовує у рамках розпочатого за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ кримінального провадження.
Уже за кілька годин після того, близько 2-ї ночі, в одному із сіл Овруцького району місцеві жителі передали поліції ще одного горе-стрілка.
За попередньою інформацією, 50-річний селянин, відвідувач місцевого нічного закладу, після суперечки з іншими уже на вулиці здійснив постріл угору з предмета, зовні подібного до пістолета. На щастя, ніхто з оточуючих не постраждав. Люди викликали поліцію.
Правоохоронці вилучили зброю та направили її на експертизу.
Подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліція з’ясовує походження вилученого небезпечного предмета.
За чинним законодавством подібні дії для обох стрілків можуть обернутися позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області