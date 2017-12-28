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На Житомирщині поліція розслідує два випадки хуліганства із застосуванням зброї (ФОТО)

Події трапилися у м. Коростені та в Овруцькому районі відповідно увечері 26-го та уночі 27 грудня. В обох випадках місцеві жителі здійснили постріли з наявної у них зброї. Ніхто з людей не постраждав. Усі обставини встановлюються у рамках розпочатих досудових розслідувань.
На Житомирщині поліція розслідує два випадки хуліганства із застосуванням зброї (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує два випадки хуліганства із застосуванням зброї (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує два випадки хуліганства із застосуванням зброї (ФОТО)

Близько 22 години 26 грудня до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць райцентру хтось здійснив кілька пострілів.

Для перевірки за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що невідомий чоловік пострілами, попередньо, з пневматичної зброї, пошкодив вікно одного із магазинів. Ніхто з людей не постраждав.

Поки група працювала на місці події, інші поліцейські проаналізували записи камер відеоспостереження. Завдяки такій роботі правоохоронцям швидко вдалося встановити особу невідомого чоловіка, який грубо порушив громадський порядок, і врешті затримати його та доставити до відділу поліції.

Доставленим виявився 43-річний раніше судимий житель райцентру. Нині всі причини, що спонукали чоловіка вчинити протиправне діяння, та обставини події поліція з’ясовує у рамках розпочатого за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ кримінального провадження.

Уже за кілька годин після того, близько 2-ї ночі, в одному із сіл Овруцького району місцеві жителі передали поліції ще одного горе-стрілка.
За попередньою інформацією, 50-річний селянин, відвідувач місцевого нічного закладу, після суперечки з іншими уже на вулиці здійснив постріл угору з предмета, зовні подібного до пістолета. На щастя, ніхто з оточуючих не постраждав. Люди викликали поліцію.
Правоохоронці вилучили зброю та направили її на експертизу.

Подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліція з’ясовує походження вилученого небезпечного предмета.

За чинним законодавством подібні дії для обох стрілків можуть обернутися позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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