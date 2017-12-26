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У Житомирі представлять нового тренера та презентують автобус ФК «Полісся»

У Житомирі представлять нового тренера та презентують автобус ФК «Полісся»Завтра, 27 грудня, у Житомирі представлять нового тренера футбольного клубу «Полісся» та презентують новий сучасний автобус для команди.

Представить тренера голова облдержадміністрації Ігор Гундич та міський голова Сергій Сухомлин о 10.20 год. у прес-центрі Житомирської ОДА. Після цього, об 11 год., на майдані ім. С.Корольова презентують новий автобус для футбольної команди.

Голова ОДА Ігор Гундич підкреслює, що задача для майбутнього тренера залишається незмінною – за підсумками 2018-2019 років ФК «Полісся» має вийти в Першу лігу.
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