Поліцейські «розрядили» вибухонебезпечну ситуацію у Житомирі (ФОТО)

Подія сталася у ніч на 24 грудня. В одному з міських кафе відвідувачі відібрали у нетверезого чоловіка підозрілий предмет, зовні подібний до гранати, віднесли його подалі від приміщення і викликали поліцію. Правоохоронці вилучили небезпечну річ. За фактом незаконного поводження з боєприпасами розпочато кримінальне провадження.
Близько півночі 24 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у міському кафе перебуває чоловік із небезпечним предметом.
На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП, слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, кінолог та патрульні поліцейські.
На місці події зі слів свідків та очевидців з’ясувалося, що під час раптової суперечки між відвідувачами один із них, що перебував явно у нетверезому стані, витягнув предмет, зовні схожий на гранату. Інші чоловіки не розгубилися, відібрали у нього небезпечну річ і винесли її подалі з людного місця. Водночас було викликано поліцейських.
Фахівці-вибухотехніки дійсно виявили предмет, зовні подібний до гранати Ф-1 із підривачем. Його було вилучено та направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Як повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока, усі обставини події встановлюються у рамках розпочатого за фактом незаконного поводження з бойовими припасами (ст.263 ККУ) досудового розслідування. Попередньо відомо, що боєприпас 33-річний житомирянин привіз із зони проведення антитерористичної операції.
За чинним законодавством, за подібні витівки йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області