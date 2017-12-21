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Житомирська облрада затвердила програму щодо ремонту доріг у наступному році

Житомирська облрада затвердила програму щодо ремонту доріг у наступному роціЖитомирська облрада затвердила програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2018 рік.

Таке рішення було прийняте на черговій сесії облради 21 грудня.

«Питання, яке ми сьогодні розглядаємо, болюче для кожного жителя і для кожного водія в нашій області. І сьогодні держава не передає дороги в обласну власність, а передає в управління облдержадміністрації. Облавтодор знаходиться в плачевному стані, свідомо чи несвідомо колишні начальники Служби автодоріг області створили таку ситуацію, що 5 місяців люди не отримують заробітну плату, люди звільняються. З передачею доріг ця служба не передається, вона залишається державі. Голова облдержадміністрації озвучив позицію, що голови всіх райдержадміністрацій, всіх ОТГ будуть брати участь в ремонті доріг. Всім нам хватить роботи, щоб ту ситуацію, яка зараз є, виправляти», - сказав голова обласної ради Володимир Ширма.

За проголосували 56 з 58 присутніх депутатів (всього в облраді 64 депутати).

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