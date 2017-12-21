Ігор Гундич не задоволений прибиранням доріг, тому закріпить за кожною ділянкою відповідальних осіб

Голова ОДА Ігор Гундич не задоволений якістю розчищення доріг від снігу на Житомирщині. Попередження отримали відповідальні за це керівники структур. Для того, аби ситуація була завжди на контролі, на Житомирщині за кожною дорогою державного значення, де найбільший транспортний рух, на зимовий період будуть закріплені відповідальні особи та спецтехніка. Це допоможе швидко та якісно врегульовувати ситуації із заторами та станом проїжджої полоси під час сильних снігопадів.
Таке доручення дав сьогодні, 20 грудня, голова облдержадміністрації Ігор Гундич керівникам управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму, облавтодору та служби автомобільних доріг.
«До кінця тижня надаєте мені перелік доріг державного значення, де рух транспорту найбільший, і відповідальних осіб, закріплених за цими дорогами та перелік техніки, яка може бути задіяна. Під час снігопадів ці люди мають бути на дорогах, не тільки моніторити їх стан, а й організовувати процес розчищення належним чином, не допускати утворення заторів та у разі потреби швидко залучати додаткову допомогу підприємств, МНС, військових», – дав доручення профільним службам керівник області Ігор Гундич.
Голова ОДА підкреслив, що тепер доповідати про прибирання доріг керівники служби, облавтодору та профільного управління будуть не із кабінетів, а під час особистих об’їздів.
«Під час снігопадів та складних погодних умов ви маєте бути не в кабінетах, а на виїздах, безпосередньо на дорогах. Аби самим розуміти, як там зараз водіям і врегульовувати ситуацію. Про те, як посипані і розчищені дороги, будете доповідати мені не папірцями, а в телефонному режимі з об’їзду доріг», – попередив Ігор Гундич.