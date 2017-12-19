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На дорогах Житомирщини у цілодобовому режимі працює більше 180 одиниць техніки

На дорогах Житомирщини у цілодобовому режимі працює більше 180 одиниць технікиДля забезпечення транспортного сполучення на дорогах Житомирщини в цілодобовому режимі працює більше 180 одиниць техніки.

На цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич під час селекторної наради з питань ліквідації негоди під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана сьогодні, 19 грудня.

«За попередню добу в області випала половина місячної норми опадів. Висота снігового покриву сягала від 11 до 30 см. Для забезпечення транспортного сполучення на дорогах області в цілодобовому режимі працює більше 180 одиниць техніки. Станом на 12 годину частково обмежений рух транспорту у Ружинському районі та об’їзна м. Бердичів. Проте для забезпечення проїзду та відновлення руху максимально задіяні вся техніка та засоби. Також станом на 12 год. 27 населених пунктів залишились без світла. Наразі понад 50 бригад відновлюють пошкодження на лініях електропостачання», – зазначив Ігор Гундич.

Також голова ОДА акцентував на тому, що Служба автомобільних доріг в області повністю забезпечена бензином та дизельним пальним. В наявності 35 тисяч тонн пісчано-сольової суміші, сіль у технічному вигляді у кількості 7 тис. т. Резерв паливно-мастильних матеріалів становить 51 т дизпалива і 25 т бензину.

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