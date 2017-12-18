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Як голова ОДА я відстоюю позицію ремонту місцевих доріг, – Ігор Гундич

Більшу частину коштів, які надійдуть у наступному році на ремонти доріг, буде направлено на дороги місцевого значення.

На цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич сьогодні, 18 грудня, під час засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності.

«Як голова ОДА я відстоюю позицію ремонту місцевих доріг, бо за останні 10 років дуже мало коштів на них спрямовувалося. На сьогодні перелік доріг, який є, формувався наступним чином: кожен район дав потребу, але вона така велика, що нам її і за три роки буде складно реалізувати. Тому райони надавали потребу за пріоритетом, з кожного ми взяли по кілька найпріоритетніших доріг, які будемо ремонтувати у наступному році», – наголосив Ігор Гундич.
Як голова ОДА я відстоюю позицію ремонту місцевих доріг, – Ігор Гундич
Як голова ОДА я відстоюю позицію ремонту місцевих доріг, – Ігор Гундич
Як голова ОДА я відстоюю позицію ремонту місцевих доріг, – Ігор Гундич
Як голова ОДА я відстоюю позицію ремонту місцевих доріг, – Ігор Гундич

За словами начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Романа Крисюка, на сьогодні менше 50% доріг місцевого значення в області мають тверде покриття.

На сьогодні управління сформувало орієнтовний перелік об’єктів, на які здійснюватиметься фінансування у 2018 році. За рахунок митних коштів, які виділялися в цьому році, по 49 об’єктам визначено підрядників і виготовляються проекти капітальних ремонтів, які також будуть у наступному році фінансуватися.

Як повідомив Ігор Гундич, зараз розглядаються варіанти придбання для області незалежної лабораторії якості доріг, з якою підрядники не матимуть змогу «домовитися».

У Програмі розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення у Житомирській області на 2018 рік передбачається придбання 2 великогабаритних вагових комплексів для здійснення контролю на автомобільних дорогах області та 400 тисяч гривень на перевірку якості робіт, які виконувалися підрядниками у 2017 році.

«Мене не може не радувати те, що у нас є багато активістів, які переймаються питанням доріг. Тому я запрошую представників громадських організацій, які бажають допомагати контролювати якість ремонтів доріг, роботу вагових комплексів і загалом ситуації з дорогами, подати заявки на моє ім’я і свої пропозиції, щоб ми разом могли працювати над цими питаннями», – наголосив Ігор Гундич.

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